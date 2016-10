De Kist: hard maar ook kwetsbaar

HEEMSKERK - Keihard maar ook kwetsbaar. Goudeerlijk, soms iets té. Grof gebekt, klein hartje. Peoplemanager, motivatiekunstenaar. Dat is het beeld van Simon Kistemaker dat bij blijft na lezing van ’De Kist, laatste culttrainer van Nederland’ door journalist Yoeri van den Busken.

Door Koen van Eijk - 8-10-2016, 6:30 (Update 8-10-2016, 7:22)

Simon Kistemaker, dat is de 76-jarige voormalige trainer van onder meer Volendam, Telstar, De Graafschap, FC Utrecht, Cambuur, DS’79, Spakenburg, Türkiyemspor en ADO’20. Geboren in IJmuiden, al weer heel wat jaren wonend in Heemskerk. Markante kale kop, pilotenbril, forse kerel.

De Kist...