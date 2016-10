’Niemand heeft het over de titel’

Foto Martin de Haan Corina Dekker: ,,Handhaving was het doel en dat is het nog steeds.’’

DRIEHUIS - Of Jong Telstar wel iets te zoeken had in de topklasse? Zo’n gekke vraag was dat niet bij aanvang van de competitie. Inmiddels hebben de piepjonge voetbalsters de twijfels van de sceptici met de grond gelijk gemaakt. Jong Telstar is na zes duels de trotse koploper.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 19:13 (Update 13-10-2016, 19:13)

„We mogen niet klagen”, zegt trainster Corina Dekker met gevoel voor understatement. De in Wormer woonachtige Dekker verruilde afgelopen zomer Reiger Boys voor Jong Telstar in het besef dat ze wel eens een loodzwaar...