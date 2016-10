Knappe zege voor Telstar op NAC

VELSEN-ZUID - ,,Een goede ploeg, maar niet onverslaanbaar.” Het waren profetische woorden van trainer Michel Vonk donderdag na de training. Vrijdagavond klopte zijn Telstar het hoger geklasseerde NAC Breda met 2-0. Stefano Lilipaly en Liban Adbulahi waren trefzeker voor de Velsenaren.

Door Monne Reistma - 14-10-2016, 21:55 (Update 14-10-2016, 22:54)

Trainer Michel Vonk ging, gesterkt door de goede prestaties in de eerste periode, met vertrouwen het duel tegen NAC in. De bezoekers hadden meer balbezit en kregen na tien minuten de eerste kans van de wedstrijd. Giovanni Korte kon deze niet afmaken. Ook daarna was NAC de ploeg met het meeste balbezit. Telstar verdedigde echter prima en daar lag de sleutel tot het uiteindelijke succes.

Aanvallend kwam Telstar pas vlak voor rust tot de eerste goedlopende aanval. Dat leverde wel een doelpunt op. Fabian Serrarens vond Oussama Zamouri die op tijd voorzette waar Stefano Lilipaly kon binnenschuiven. Vier minuten later wilde Lilipaly, afgelopen week opgeroepen voor de nationale ploeg van Indonesië, te veel. In overtal brak de thuisploeg uit, maar hij schoot te gehaast en van te ver om doelman Jorn Brondeel te verontrusten. In de slotfase van het tweede bedrijf stond Lilipaly aan de basis van de tweede treffer. Zijn voorzet werd op waarde geschat door Liban Adulahi. En dus stapte Vonk na afloop met een glimlach van het veld. Zijn strijdplan had drie punten opgeleverd.