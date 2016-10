Witte Leeuwinnen moeten buigen voor PSV

EINDHOVEN - De Witte Leeuwinnen beleefden een verloren avond op de Herdgang. Telstar kwam nooit echt in de wedstrijd en moest na rust definitief door de knieën voor PSV: 5-1.

Door Hein ten Berge - 14-10-2016, 22:39 (Update 14-10-2016, 22:39)

In PSV had Telstar een tegenstander die dit seizoen zeer moeizaam op gang was gekomen. De Brabantsen verloren de eerste vier competitieduels. Vorige week kon PSV pas de eerste punten bijschrijven. In Groesbeek werd Achilles’29 op een 0-5 nederlaag getrakteerd.

Die zege had zichtbaar voor vertrouwen gezorgd bij PSV dat sterker uit de...