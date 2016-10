Meer dan een speciaal tintje

Foto United Photos/Rob van Wieringen Crescendo van Berkel: ,,Van ADO Den Haag had ik daarvoor nooit iets gehoord.”

VELSEN-ZUID - Telstar gaat dinsdagavond in het kader van de tweede ronde van de KNVB-beker op bezoek bij ADO Den Haag. De Haagse eredivisieclub is een tegenstander die de meeste spelers van Telstar eigenlijk alleen van televisie kennen.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 24-10-2016, 11:41 (Update 24-10-2016, 11:41)

Voor Crescendo van Berkel, geboren en getogen in Den Haag, is het bekerduel zijn eerste kennismaking met het stadion dat sinds 2007 de thuishaven is van de club. ,,Ik heb er nog nooit gespeeld, nee’’, aldus de 24-jarige verdediger. ,,In het oude stadion in...