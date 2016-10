Thijs Sluijter aan de slag als spitsentrainer bij Telstar

Foto Dennis Mantz ,,Mijn droom is nog altijd om trainer te worden bij een BVO, dat kan ik wel hardop uitspreken. Maar of dat ook realistisch is weet ik niet.”

HEEMSKERK - Meekijken in de keuken van een BVO, dat was het doel deze zomer voor de hoofdtrainer van ADO’20, Thijs Sluijter. De stage die hij vervolgens regelde bij Telstar smaakte naar meer, want de 36-jarige Beverwijker staat sindsdien wekelijks bij de Velsense club op het kunstgras als spitsentrainer.

Door Dennis Mantz - 26-10-2016, 17:07 (Update 26-10-2016, 19:51)

Sluijter noemt het een droom, op een dag zijn brood verdienen als fulltime voetbaltrainer. Of het ’m gaat lukken? De tijd zal het leren. Niets is zo onzeker als de voetballerij, weet hij....