Jong Telstar wint weer

VROUWENVOETBAL -

Jong Telstar heeft zich uitstekend hersteld van de nederlaag tegen Ter Leede. De beloften wonnen zaterdag met 1-2 van Eldenia en bleven zo in het spoor van koploper Ter Leede. Jong Telstar/Velsen kwam via Robin Beemsterboer in de eerste helft op voorsprong. Na de pauze was het Joy Kalmeijer die de voorsprong van Jong Telstar verdubbelde. Eldenia wist in de slotfase nog te scoren, maar verder dan die treffer kwamen de bezoeksters niet.

