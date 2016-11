Abdulahi vervangt geschorste Van den Broek

VELSEN-ZUID - De geschorste Benjamin van den Broek wordt vanavond bij Telstar vervangen door Liban Abdulahi. Het is de enige verandering die trainer Michel Vonk doorvoert in zijn ploeg, die al vier duels op rij ongeslagen is.

Door Monne Reitsma - 3-11-2016, 16:47 (Update 3-11-2016, 16:47)

Drie van de laatste vier wedstrijden eindigden in 0-0. Dat resultaat zou tegen MVV, de nummer vier van de eerste divisie, op voorhand helemaal niet slecht zijn. Vonk: ,,Maar we gaan natuurlijk voor meer. We hebben vertrouwen door onze recente uitslagen. Organisatorisch staat het goed....