Korpershoek sluit aan bij selectie Telstar

VELSEN-ZUID - Toine van Huizen en Tom Beissel zijn vrijdag de vervangers van de geschorste Bryan Ottenhoff en afwezige Stefano Lilipaly in de verdediging van Telstar voor het duel tegen Almere City FC. Frank Korpershoek is wisselspeler.

Door Monne Reitsma - 17-11-2016, 13:57 (Update 17-11-2016, 14:41)

Het zal even wennen zijn voor het duo. Van Huizen staat voor de eerste keer dit seizoen in de basis terwijl Beissel alleen op 12 augustus tegen Fortuna Sittard bij de aftrap aanwezig was.

Van Huizen zal centraal acteren terwijl Beissel als rechtsback zijn opwachting maakt....