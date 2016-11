Telstar speelt krankzinnige wedstrijd

VELSEN-ZUID - Telstar heeft vrijdag de fraaie serie van Almere City FC niet weten te doorbreken. De Almeerders wonnen voor de achtste keer op rij. In Velsen-Zuid werd het 3-6.

Door Monne Reitsma - 18-11-2016, 21:58 (Update 18-11-2016, 23:12)

De thuisploeg kreeg in de eerste, al na 36 seconden, en laatste minuut van de eerste helft doelpunten tegen.

Met die 0-2 stand (treffers van Soufyan Ahannach en Sherjill Mac-Donald) werd de rust bereikt. Telstar had wel de nodige kansen gekregen maar keeper Chiel Kramer van Almere stond steeds goed op zijn post.

Ahannach plaag voor Telstar

Telstar toonde vrijdag veerkracht tegen Almere City FC. Een 0-2 achterstand bij rust werd in de tweede helft omgezet in een 3-2 voorsprong. Die voordelige marge was niet voldoende voor de winst. Almere City schakelde een tempo hoger en daar hadden de Velsenaren geen antwoord op. Met vier treffers in het laatste kwartier werd het alsnog 3-6. Het was de achtste zege op rij voor Almere.

