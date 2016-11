Ahannach plaag voor Telstar

Foto United Photos/Rob van Wieringen Denis Mahmudov ziet zijn inzet net voorlangs gaan. In de tweede helft zou de aanvaller wel scoren.

VELSEN-ZUID - Telstar toonde vrijdag veerkracht tegen Almere City FC. Een 0-2 achterstand bij rust werd in de tweede helft omgezet in een 3-2 voorsprong. Die voordelige marge was niet voldoende voor de winst. Almere City schakelde een tempo hoger en daar hadden de Velsenaren geen antwoord op. Met vier treffers in het laatste kwartier werd het alsnog 3-6. Het was de achtste zege op rij voor Almere.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 18-11-2016, 23:08 (Update 18-11-2016, 23:12)

Nog voordat Telstar-trainer Michel Vonk zijn stoel had drooggemaakt keek zijn ploeg al tegen...