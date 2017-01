Telstar zit niet te wachten op afgelasting

VELSEN-ZUID - Onder prima omstandigheden bereidde Telstar zich donderdagochtend voor op de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De kans dat de wereld er vrijdagavond anders uitziet is echter behoorlijk groot.

Door Hein ten Berge - 12-1-2017, 14:29 (Update 12-1-2017, 14:29)

Het was droog en vrijwel windstil. Zelfs het zonnetje kwam tijdens de afsluitende training even om de hoek kijken. Maar ook trainer Michel Vonk is op de hoogte van de weersvoorspellingen. Wanneer het kunstgrasveld in het Rabobank IJmond Stadion bedekt wordt door een laag sneeuw, zou het duel tegen RKC Waalwijk wel eens...