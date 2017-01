Lilipaly nu al naar Cambuur

Foto AFP/Hoang Dinh Nam Stefano Lilipaly juicht nadat hij namens Indonesië heeft gescoord tegen Vietnam.

VELSEN-ZUID - Stefano Lilipaly is per direct vertrokken naar Cambuur. Aanvankelijk zou de 27-jarige middenvelder pas aan het einde van het seizoen Telstar verlaten.

Door Hein ten Berge h.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 16:46 (Update 24-1-2017, 17:02)

Zijn handsbal in de slotfase tegen RKC Waalwijk die hem een rode kaart opleverde, is de laatste officiële actie van Lilipaly voor Telstar geweest.

Dinsdagochtend maakten Telstar en Cambuur bekend dat de middenvelder nu al de overstap maakt. Door mee te werken aan de wens van Cambuur om Lilipaly per direct over te nemen, kan Telstar in ieder geval...