ANP Clement gaat rijden in Nederlandse dienst

RIJSWIJK - Stef Clement gaat in Nederlandse dienst rijden. De profwielrenner heeft vrijdag met LottoNL-Jumbo overeenstemming bereikt over een tweejarig contract, dat op 1 januari ingaat. De routinier, die volgende maand 34 wordt, komt nu nog uit voor IAM Cycling. Die ploeg houdt op te bestaan. Clement staat bekend als een goed tijdrijder, maar kan ook aardig bergop. In de laatste Tour de France eindigde hij op de achttiende plaats in de eindrangschikking.

Door ANP - 26-8-2016, 15:33 (Update 26-8-2016, 15:33)

Na een matig voorjaar kreeg Clement in mei, toen hij met een gebroken sleutelbeen op een berg zat tijdens een hoogtestage, te horen dat IAM aan het eind van het seizoen zou stoppen. ,,Ik ben sinds dat moment aan mezelf blijven werken. Ik ben ook naar IAM gegaan om mezelf als mens en als wielrenner te ontwikkelen. Dit is een prima moment om terug te keren naar waar ik het liefst wil zijn.”