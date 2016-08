Kelderman tweede in Poitou-Charentes

POITIERS - Wilco Kelderman is als tweede geëindigd in de Tour du Poitou-Charentes. De Nederlandse wielrenner van Team LottoNL-Jumbo moest in het algemeen klassement de Fransman Sylvain Chavanel voor laten gaan. Deze won donderdag de individuele tijdrit met een halve minuut voorsprong op Kelderman en de Portugees Nelson Oliveira.

Door ANP - 26-8-2016, 18:37 (Update 26-8-2016, 18:37)

In de vijfde en laatste etappe veranderde vrijdag weinig meer in de eindrangschikking. Na een rit over 171,3 kilometer van Thouars naar Poitiers was Sonny Colbrelli de snelste in de eindsprint van een omvangrijke eerste groep. De Italiaan bleef de Brit Ben Swift en de Fransman Romain Feillu voor. Kelderman was in de strijd om de dagprijs ook de beste Nederlander, vijftiende net vóór Sam Oomen. Hij bleef ook aanvoerder van het jongerenklassement.