ANP Hogenkamp in hoofdtoernooi US Open

NEW YORK - Richèl Hogenkamp heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van het US Open. In de derde en beslissende ronde versloeg ze de Amerikaanse Asia Muhammad. Dat vergde drie sets, die bij elkaar twee uur duurden: 7-5 2-6 6-2. De Doetinchemse tennisster had het in de laatste game nog even moeilijk maar benutte uiteindelijk haar derde matchpoint.

Door ANP - 26-8-2016, 19:40 (Update 26-8-2016, 19:40)

Hogenkamp (24) nam met haar derde zege van de week op Flushing Meadows tevens sportieve wraak namens landgenote Cindy Burger. Deze werd donderdag uitgeschakeld door Muhammad. Lesley Kerkhove en Michaëlla Krajicek strandden in New York al in hun openingspartij. Kiki Bertens was rechtstreeks geplaatst.