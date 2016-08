Geen punten Verstappen, Rosberg wint in België

ANP Geen punten Verstappen, Rosberg wint in België

SPA-FRANCORCHAMPS - Voor Max Verstappen is de Grote Prijs van België zondag uitgedraaid op een grote teleurstelling. De Nederlandse coureur in de Formule 1 vertrok op het circuit van Spa-Francorchamps vanaf de tweede plek, maar viel door een botsing in de eerste bocht en een noodzakelijke extra pitsstop ver terug. Verstappen eindigde na 44 rondes als elfde, net buiten de punten.

Door ANP - 28-8-2016, 15:55 (Update 28-8-2016, 16:10)

De winst in de Ardennen ging naar Nico Rosberg. De Duitse coureur van Mercedes verkleinde daardoor zijn achterstand in het WK op teamgenoot Lewis Hamilton, die derde werd, tot negen punten. Daniel Ricciardo, de Australische ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, kwam als tweede over de finish.

De tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes langs het Belgische circuit hoopten dat Verstappen zondag zijn tweede overwinning in de Formule 1 zou gaan vieren. De achttienjarige coureur had zaterdag zijn beste resultaat ooit in de kwalificatie neergezet, door achter Rosberg de tweede tijd te klokken. Alle mooie plannen gingen zondag bij de start echter al in rook op. Verstappen botste aan de binnenkant van de eerste bocht met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen, die op zijn beurt was aangetikt door teamgenoot Sebastian Vettel. De voorvleugel van de Red Bull raakte daardoor beschadigd.

Wedstrijd vol incidenten

Verstappen moest naar de pits om een nieuwe vleugel te halen en stond vanuit de achterhoede voor een inhaalrace. De wedstrijd zat vol incidenten en crashes, met die van Kevin Magnussen als grootste. De Deen klapte met zijn Renault op hoge snelheid in de bandenstapel. De wedstrijdleiding besloot de race in de negende ronde zelfs tijdelijk stil te leggen om de schade te herstellen.

Verstappen schoof tussen alle pitsstops door even op naar de zevende plek, maar viel weer terug naar de achterhoede toen hij in de 28e van 44 ronden weer naar binnen moest om van banden te wisselen. Verder dan de elfde plaats kwam hij niet.

Vooraan reed Rosberg zonder enige bedreiging naar de overwinning toe. De Duitser bracht de spanning in het WK daardoor weer helemaal terug. Hamilton hield de schade redelijk beperkt, nadat hij door diverse reparaties aan zijn motor en bijbehorende gridstraffen vanaf de 21e plek was begonnen aan de race.