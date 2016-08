Djokovic te sterk voor Janowicz

NEW YORK - Tennisser Novak Djokovic heeft maandag (lokale tijd) de tweede ronde bereikt van de US Open. De titelverdediger schakelde Jerzy Janowicz uit in vier sets: 6-3 5-7 6-2 6-1.

Door ANP - 30-8-2016, 5:34 (Update 30-8-2016, 5:34)

De overwinning is een opsteker voor de Serviër, die de afgelopen weken last had van zijn linkerpols. Daardoor moest hij zich afmelden voor het ATP-toernooi van Cincinnati. Ook de Olympische Spelen liepen voor Djokovic uit op een teleurstelling, omdat hij zowel in het enkel- als dubbelspel vroeg strandde.

Djokovic was in de aanloop naar het grandslamtoernooi in New York dan ook nuchter over zijn kansen. ,,Als sporter heb je soms tijd nodig om topfit te worden. Maar die tijd heb ik nu niet, dus ik probeer te improviseren en mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden'', stelde hij.