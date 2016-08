Tennisster Keys ontsnapt diep in de nacht

NEW YORK - De Amerikaanse tennisster Madison Keys heeft in de vroege dinsdagochtend de tweede ronde bereikt van de US Open. De nummer acht van de plaatsingslijst versloeg haar landgenote Alison Riske in drie sets: 4-6 7-6 (5) 6-2. De partij eindigde pas om tien voor twee lokale tijd. Nooit eerder waren vrouwen op de US Open zo laat klaar.

Door ANP - 30-8-2016, 8:39 (Update 30-8-2016, 8:39)

Riske was op 5-4 in de tiebreak van de tweede set met twee opslagbeurten voor de boeg dichtbij de winst, maar Keys maakte drie punten op rij en pakte daarna ook de derde set. In de volgende ronde treft ze opnieuw een landgenote: Kayla Day.