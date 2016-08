Franse ploeg voor sprinter Meersman

MADRID - De Belgische wielrenner Gianni Meersman fietst volgend seizoen voor de Franse ploeg Fortuneo-Vital Concept. De ploeg meldde dinsdag de komst van de renner, die al twee etappes in de Ronde van Spanje op zijn naam schreef. De dertigjarige Meersman verlaat Etixx-QuickStep.

Door ANP - 30-8-2016, 16:11 (Update 30-8-2016, 16:11)

De Belg reed vier jaar in dienst van Etixx en wist dat hij aan zijn laatste jaar bij de Belgische ploeg bezig was. ,,Fortuneo toonde al vroeg interesse en dat heeft me een goed gevoel gegeven. Het is een sterke ploeg waarin ik de vrijheid krijg mijn koersen uit te kiezen. Ik denk dan zeker ook aan de Tour de France'', aldus Meersman.