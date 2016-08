Geen omkoping bij bid Spelen Tokio 2020

TOKIO - Er is geen sprake van omkoping rond het succesvolle bid voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Volgens een onafhankelijke onderzoeksgroep was de betaling van circa 1,8 miljoen euro naar een bankrekening in Singapore legitiem. De commissie, ingesteld door het Japanse olympisch comité, meldde donderdag dat fraude is uitgesloten.

Door ANP - 1-9-2016, 14:25 (Update 1-9-2016, 14:25)

De bankrekening behoort toe aan Ian Tan Tong Han, een succesvolle lobbyist die om advies was gevraagd door het team dat de kandidatuur moest promoten. Hoewel de betaling van 1,8 miljoen euro veel hoger is dan de bedragen die andere adviseurs kregen, is de betaling volgens de onderzoeksgroep gerechtvaardigd.

Volgens velen riekte het bedrag naar omkoping, aangezien de lobbyist een vriend is van Papa Massata Diack, de zoon van de gevallen ex-voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, Lamine Diack. Het bid-team was echter niet op de hoogte van de vriendschappelijke relatie tussen de twee, concludeerde de commissie, waardoor er van fraude geen sprake is.