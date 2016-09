Olivier keert terug in wielerpeloton

Kilometerheffing goed idee

Alle Europese lidstaten moeten een kilometerheffing invoeren. Dat vindt de Europese Commissie. De kilometerheffing moet er toe bijdragen dat het vervoer in het jaar 2050 zestig procent schoner is dan in 1990. De VVD was er als de kippen bij om het als een ’mal plan’ weg te zetten, maar het is juist goed dat het principe van ’de vervuiler betaalt’ leidend wordt. Daarnaast is het ook prettig als de Europese landen één systeem hebben. Kilometerheffing op de Europese wegen is een goed idee.