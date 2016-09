Bendsneyder snel op Silverstone

SILVERSTONE - Wegracer Bo Bendsneyder heeft zaterdag zijn beste resultaat in een kwalificatierace van de Moto3 neergezet. De Rotterdamse motorcoureur reed bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone de derde tijd. Alleen de Italianen Francesco Bagnaia en Enea Bastianini waren sneller.

Door ANP - 3-9-2016, 15:01 (Update 3-9-2016, 15:01)

Bendsneyders vorige beste klassering in een kwalificatie was de vierde plek bij de GP van Duitsland. De 17-jarige KTM-racer profiteerde in Engeland van de regen. Hij kan goed overweg op een natte racebaan.

De Rotterdammer zal zondag echter niet van de derde positie starten. Hij kreeg vrijdag een straf van de internationale motorsportfederatie FIM voor te langzaam rijden in de training, waardoor hij andere racers in gevaar bracht. Hij wordt vijf plaatsen teruggezet in de startopstelling.

Bensdneyder eindigde de vorige twee grands prix als zevende in de race van de Moto3