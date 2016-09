Kristoff opnieuw de beste in Tour des Fjords

STAVANGER - Wielrenner Alexander Kristoff heeft zondag de eindzege in de Tour des Fjords gegrepen. De Noorse sprinter van Katoesja was de beste in de vijfde en laatste etappe en schreef ook het eindklassement op zijn naam.

Door ANP - 4-9-2016, 16:33 (Update 4-9-2016, 16:33)

De etappe van Hinna Park naar Stavanger leverde voor de 29-jarige Kristoff de derde ritzege in de Noorse etappekoers op. Hij won de sprint voor zijn ploeggenoot Michael Mörköv en zijn landgenoot Kristoffer Halvorsen. Nick van der Lijke van Roompot was in Stavanger op de tiende plek de beste Nederlander. Hij eindigde als derde in het eindklassement.

Het is voor Kristoff de tweede keer dat hij de Tour des Fjords wint. In 2014 deed de Katoesja-renner dat ook al. Toen won hij net als dit jaar drie etappes.