Djokovic dendert door, Nadal vliegt eruit

NEW YORK - Titelvedediger Novak Djokovic speelde zondag (plaatselijke tijd) de roest van zijn racket en plaatste zich overtuigend voor de kwartfinales van de US Open. De Servische tennisser gaf de Brit Kyle Edmund geen schijn van kans in de vierde ronde: 6-2 6-1 6-4.

5-9-2016

Djokovic had een walkover in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in New York en hoefde in de derde ronde maar zes games te spelen tegen de Rus Michail Joezjni, die geblesseerd opgaf. ,,Het voelde goed weer eens een volledige wedstrijd te spelen'', zei de nummer één van de wereld na afloop. ,,Het ging goed. Forehand en backhand liepen zoals ik wilde. Mentaal en fysiek sta ik er goed voor''', aldus Djokovic, die het in de kwartfinale opneemt tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Rafael Nadal liep tegen een onverwachte uitschakeling aan in de vierde ronde. De als vierde geplaatste Spanjaard verloor na een kraker van vijf sets van de Fransman Lucas Pouille: 1-6 6-2 4-6 6-3 6-7(6).

Indruk

Nadal had in de eerste week juist indruk gemaakt op Flushing Meadows. De meervoudig grandslamwinnaar leek volledig hersteld van zijn polsblessures en zwiepte de bal als vanouds over het net. Tegen de verrassend sterke Pouille ging het mis, hoewel Nadal pas in de tiebreak van de vijfde set capituleerde. ,,Ik ben tot het einde blijven vechten, maar het mocht niet baten. Ik deed mijn tegenstander te weinig pijn. Ik miste iets in mijn spel en ik ga er hard aan werken dat terug te vinden'', klonk Nadal na zijn uitschakeling strijdvaardig.

Angelique Kerber plaatste zich betrekkelijk eenvoudig voor de kwartfinales in het vrouwentoernooi. De als tweede geplaatste Duitse won in twee sets van de Tsjechische Petra Kvitova: 6-3 7-5. In de kwartfinale treft Kerber de Italiaanse Roberta Vinci, de finaliste van vorig jaar die in de vierde ronde afrekende met Lesia Tsoerenko uit Oekraïne: 7-6 (5) 6-2.

