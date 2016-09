Meerkamper Sintnicolaas breekt met coach

APELDOORN - Meerkamper Eelco Sintnicolaas breekt na tien jaar met coach Vince de Lange. De Nederlands recordhouder op tienkamp en zevenkamp meldde dat maandag op zijn eigen website. ,,Dit heeft niks te maken met de kwaliteiten van Vince, want ik ben hem ontzettend dankbaar voor alles wat wij in de laatste tien jaar hebben mogen delen. Vince en ik hebben besloten een nieuwe weg in te slaan.''

Door ANP - 5-9-2016, 11:47 (Update 5-9-2016, 11:47)

Sintnicolaas (29) boekte met trainer De Lange veel successen. Hij won in 2010 zilver bij de EK in Barcelona, werd in 2013 Europees indoorkampioen en scoorde vijfde plaatsen op de WK's van 2011 en 2013. Een enkelblessure vergalde vorig jaar zijn WK in Peking en bij de Olympische Spelen in Rio gaf hij met een verrekte bovenbeenspier al na één onderdeel op.