ANP Van Vleuten viert rentree met zege

NIEUWPOORT - Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar rentree in competitie dinsdag met een zege gevierd. De 33-jarige Van Vleuten die op weg naar het goud in de wegrace van de Olympische Spelen minder dan een maand geleden akelig ten val kwam, stapte dinsdag voor het eerst weer op voor een wedstrijd en won in Nieuwpoort de proloog van de Ronde van België. Ze legde de korte tijdrit af met een gemiddelde van bijna 49 kilometer per uur.

Door ANP - 6-9-2016, 18:29 (Update 6-9-2016, 18:29)

De nationaal tijdritkampioene legde de proloog van 4,4 kilometer 7 seconden sneller af dan Thalita de Jong. Ze gaat woensdag in de leiderstrui van start in de eerste etappe. De Ronde van België eindigt vrijdag in Geraardsbergen.

Van Vleuten lag door de valpartij in Rio de Janeiro enkele dagen in het ziekenhuis met een hersenschudding en schade aan een wervelkolom. Ze zei vooraf zonder ambitie van start te gaan in de Ronde van België.