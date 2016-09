Nieuwe F1-eigenaar wil teams als investeerder

LONDEN - De nieuwe eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, wil de teams direct betrekken bij de uitbating van de autosportklasse. Het Amerikaanse bedrijf wil voor de autosport niet alleen nieuwe geldbronnen aanboren en de sport op een nieuwe manier vermarkten. Het streeft er ook naar de Formule 1-teams als investeerders en aandelenhouders voor zich winnen. Sommige teams zouden zich volgens de nieuwe eigenaar al hebben gemeld.

Door ANP - 8-9-2016, 11:19 (Update 8-9-2016, 11:20)

,,Ik zie grote kansen voor de Formule 1, voor de sport, voor de investeerders en voor de fans'', zei de nieuwe Amerikaanse voorzitter Chase Carey. Hij is afkomstig van 21st Century Fox en is een vertrouweling van mediamagnaat Rupert Murdoch. Verwacht wordt dat hij de positie van de Formule 1 in de digitale media en social media als Twitter en Facebook wil gaan uitbouwen. De nieuwe eigenaren verwachten vooral met de verkoop van beelden meer omzet te kunnen genereren.

Aandelenpakket

,,Misschien is het goed dat een Amerikaans bedrijf de Formule 1 koopt'', zei teambaas Toto Wolff van Mercedes. ,,Er zijn genoeg zaken die we kunnen leren van de Amerikaanse aanpak, zeker in de digitale gebieden.''

In de nieuwe opzet moeten de raceteams ook zelf een belang kunnen nemen in de sport. Op dit moment heeft geen enkel team een aanzienlijk aandelenpakket in de Formule 1. In het verleden heeft de vorige grootaandeelhouder CVC Capital aandelen aan teams te koop aangeboden, maar een akkoord bleef uit door de hoge vraagprijs.

Liberty Media maakte woensdag bekend voor een totaalbedrag van 8 miljard dollar de eigenaar van de Formule 1 te worden. De huidige directeur Bernie Ecclestone blijft voorlopig in functie.