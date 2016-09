Red Bull gaat voor wereldtitel met Verstappen

MONZA - Red Bull gaat volgend jaar voor niets minder dan de wereldtitel in de Formule 1. Topadviseur Helmut Marko denkt dat de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen een potentiële wereldkampioen in huis heeft, die de strijd aankan met de dominante Mercedessen. ,,We denken dat we er volgend jaar klaar voor zijn'', zei Marko donderdag in een interview op de website van de Formule 1.

Door ANP - 8-9-2016, 18:17 (Update 8-9-2016, 18:35)

Volgens de Oostenrijker heeft de Nederlandse coureur alles in huis om wereldkampioen te worden in de koningsklasse van de autosport. ,,Max is van een ander kaliber. Hij heeft alle eigenschappen van een toekomstige wereldkampioen. Hij doet alles wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Het verbaast sommigen dat inhalen en verdedigen daar ook bij hoort'', aldus Marko, die daarmee doelt op de kritiek die Verstappen vooral na de Grote Prijs van België kreeg. ,,Als hij een ernstige fout zou hebben gemaakt, hadden de stewards hem wel bestraft.''

Red Bull hevelde Verstappen tijdens dit seizoen over van Toro Rosso, dat als opleidingsteam dient. De achttienjarige Nederlander stuntte door zijn eerste race voor het topteam in Barcelona direct te winnen. Met 121 punten staat Verstappen zesde in het WK. Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo is de nummer drie van de stand, achter de dominante coureurs van Mercedes: Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

,,Ons doel is om Mercedes in 2017 serieus uit te dagen'', benadrukt Marko. ,,De ontwikkeling van onze motoren gaat de goede kant op. We moeten in 2017 binnen 15 pk van Mercedes zitten. En dat verschil kunnen wij compenseren.''