FIA ziet kansen door overname Formule 1

LONDEN - De internationale autosportfederatie FIA ziet de toekomst van de Formule 1 met Liberty Media als nieuwe eigenaar hoopvol tegemoet. Voorzitter Jean Todt reageerde donderdag positief op de voorgenomen overname van de aandelen door het Amerikaanse mediabedrijf. ,,Hoewel we nog moeten afwachten hoe dit de promotie van de Formule 1 zal beïnvloeden, verwelkomen we deze langjarige investering door een bedrijf dat brede kennis heeft van sport, media en entertainment'', zei Todt in een verklaring.

Door ANP - 8-9-2016, 21:40 (Update 8-9-2016, 21:40)

De FIA is geen partij in de miljardendeal tussen de Britse grootaandeelhouder CVC Capital en Liberty Media. De overkoepelende federatie wil wel graag met alle partijen om de tafel gaan zitten om de gevolgen voor de Formule 1 te bespreken. ,,We kijken ernaar uit om samen met Liberty Media, dat over veel expertise beschikt, de Formule 1 verder te ontwikkelen. We willen nieuwe generaties enthousiast maken voor onze sport.''

De Amerikanen kopen in eerste instantie 18,7 procent van de aandelen. Ze willen de overname begin volgend jaar helemaal afhandelen.