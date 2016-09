Van Vleuten wint Ronde van België

ANP Van Vleuten wint Ronde van België

GERAARDSBERGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft direct na haar rentree in competitie de Ronde van België op haar naam geschreven. De renster van Orica-AIS won vrijdag ook de derde rit en kwam in Geraardsbergen solo over de finish. Dinsdag was ze al de snelste in de proloog van de Belgische rittenkoers.

Door ANP - 9-9-2016, 16:48 (Update 9-9-2016, 16:48)

De 33-jarige Van Vleuten kwam minder dan een maand geleden akelig ten val, terwijl ze op weg was naar het goud in de wegrace van de Olympische Spelen in Rio. De Ronde van België was haar eerste grote koers sinds haar val.

Het eindklassement van de rittenkoers kende een Nederlands podium. Marianne Vos eindigde als tweede en haar ploeggenote van Rabo-Liv, Lucinda Brand, werd derde.

Het is de tweede keer dat Van Vleuten de Ronde van België wint. In 2014 pakte ze eveneens de eindzege.