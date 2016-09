Quintana gaat 'vliegende' Froome volgen

CALPE - Nairo Quintana gaat de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje in met maar één doel. De leider in het algemeen klassement wil de hele dag in het wiel zitten bij Chris Froome, de Brit die vrijdag op indrukwekkende wijze de individuele tijdrit won en een flink deel van zijn achterstand op Quintana wegpoetste. ,,Het leek wel of Chris vloog, hij was nog sneller dan we hadden verwacht'', zei de kopman van Movistar, die 2 minuten en 16 seconden moest toegeven op Froome. ,,Ik had gehoopt minder tijd te verliezen.''

Door ANP - 9-9-2016, 19:09 (Update 9-9-2016, 19:09)

Van de 3 minuten en 37 seconden die de Colombiaan voorstond, is nu nog 1.21 over. De Vuelta wordt zaterdag beslist tijdens een bergetappe met onderweg vier cols van de tweede categorie en de aankomst bovenop de Alto de Aitana. ,,Mijn benen voelen nog steeds goed aan'', zei Quintana. ,,Ik heb nog steeds een voorsprong en die ga ik zaterdag verdedigen. We kunnen als team geen moment verslappen, het zal een enorm gevecht worden. Chris gaat ongetwijfeld aanvallen, mijn enige opdracht is hem te volgen.''