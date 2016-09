Cummings houdt Dumoulin achter zich

BRISTOL - Wielrenner Tom Dumoulin is er zaterdag niet in geslaagd de leiderstrui te veroveren in de Ronde van Groot-Brittannië. De Limburger eindigde in Bristol als derde in een tijdrit over vijftien kilometer.

Door ANP - 10-9-2016, 13:54 (Update 10-9-2016, 13:54)

Hij moest vijf seconden toegeven op Tony Martin. De Australiër Rohan Dennis finishte als tweede, op drie seconden van de Duitse etappewinnaar.

De Brit Stephen Cummings blijft het klassement aanvoeren. Hij verloor in de tijdrit slechts elf seconden op Dumoulin. Het verschil tussen beide renners is nu 38 seconden in het voordeel van Cummings.

Zaterdagmiddag staat er nog een rit over 76,5 kilometer in Bristol op het programma. De Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag in Londen.