Golfer Luiten grijpt tweede titel KLM Open

ANP Golfer Luiten grijpt tweede titel KLM Open

SPIJK - Golfer Joost Luiten heeft voor de tweede keer in zijn profcarrière het KLM Open op zijn naam geschreven. Na zijn gedenkwaardige zege in 2013 op de Kennemer in Zandvoort volgde zondag opnieuw een overwinning in het belangrijkste Nederlandse golftoernooi.

Door ANP - 11-9-2016, 16:38 (Update 11-9-2016, 16:50)

Dat deed de dertigjarige Rotterdammer met een magistraal optreden op golfbaan The Dutch in Spijk. Hij finishte met een ronde van 63 slagen en kwam uit op een totaal van 19 onder par. Luiten bleef daarmee zijn laatste overgebleven concurrent Bernd Wiesberger uit Oostenrijk drie slagen voor.

Luiten vierde zijn vijfde toernooizege op de Europese Tour. Hij verdiende met de winst in Spijk 300.000 euro.

Spannend duel

De finale ronde van het KLM Open mondde uit in een spannend duel tussen Wiesberger en Luiten, in het dagelijks leven vrienden van elkaar. De twee grossierden in birdies en verwenden het publiek met subliem golfspel.

Scott Hend was op de eerste negen holes een geduchte medestrijder om de eindzege, maar de 43-jarige Australiër haakte af na een double bogey. Luiten en Wiesberger wisselden daarna de de koppositie af, waarbij de Nederlander op de dertiende hole even dreigde te bezwijken onder de druk van de favoriete thuisspeler. Zijn bal landde na een iets te agressieve afslag in het water. Een bogey was het gevolg.

Tegenslag

Luiten herstelde zich onmiddellijk van die tegenslag met twee birdies op rij, mede door vlekkeloos putten. Wiesberger gaf vervolgens zijn vriend een vrije doorgang naar de titel door een bogey te maken op hole 17. Luiten begon met twee slagen voorsprong aan de laatste drie holes en gaf zijn zege extra glans met zijn tiende birdie van de dag op de voorlaatste hole.