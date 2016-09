Quintana weet nu dat hij Froome kan verslaan

MADRID - In de Ronde van Frankrijk was Nairo Quintana dit jaar een schim van zichzelf, al werd hij derde achter winnaar Chris Froome. In de Ronde van Spanje liet de 26-jarige Colombiaan er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was.

Door ANP - 11-9-2016, 21:13 (Update 11-9-2016, 21:13)

De klimmer van Movistar won met een voorsprong van 1 minuut en 23 seconden op Froome (Team Sky) en 4.08 op zijn landgenoot Esteban Chaves (Orica-BikeExchange).

In een Vuelta met tien aankomsten bergop werd het een tweestrijd tussen Quintana en Froome. ,,Froome heeft me aangevallen in afdalingen, in beklimmingen en zelfs op het vlakke. Hij was mijn sterkste tegenstander en heeft het beste in mij naar boven gehaald'', zei Quintana. ,,Ik moet hem bedanken, hij heeft mijn eindzege extra mooi gemaakt.''

Voorsprong

Quintana verdedigde zaterdag op de slotklim de Alto de Aitana met succes een voorsprong van 1 minuut en 21 seconden. Hij wilde nog een keer laten zien wie bergop de beste was. Eerder had hij op de Alto de la Camperona 33 seconden op Froome gepakt, in de rit naar Lagos de Covadonga 25 seconden en in Aramón Formiral na een verrassingsaanval 2 minuten en 37 seconden.

Met dank aan de ijzersterke tijdrit van Froom van afgelopen vrijdag werd het toch nog spannend. Dat een ronde dankzij Froome spannend wordt, is bijna een noviteit. In zijn drie zeges in de Tour heerste zijn Sky-ploeg met harde hand. Het benadrukte ook de klasse van Quintana.

Mentaal sterk

De 26-jarige renner van Movistar liet ook zien mentaal sterk te zijn. Hij voerde soeverein zijn ploeg aan en raakte niet zenuwachtig na de tijdritzege van Froome. Vooral won hij het vertrouwen in zijn eigen kunnen terug. Tijdens de Tour moest hij zich neerleggen bij de almacht van Froome en kon hij geen enkele aanval plaatsen. ,,Ik was verzwakt door allergieën. Daarom heb ik me ook afgemeld voor de Spelen en heb ik me thuis voorbereid op deze Vuelta, vertelde de Colombiaan.

Quintana mag zich nu de beste wielrenner van Colombia noemen. Met zijn eindzege in de Giro van 2014 en in deze Vuelta heeft hij de legendarische Luis Herrera overvleugeld. Het enige wat nog ontbreekt is een eindzege in de Ronde van Frankrijk. ,,Ik hoop dat ik die ooit kan winnen", keek hij vooruit. In de Tour eindigde hij twee keer als tweede en een keer als derde achter Froome. Maar hij weet ondertussen dat hij hem in een ronde over drie weken kan verslaan.