ANP Weer tegenslag shorttracker Van der Wart

HEERENVEEN - Shorttracker Freek van der Wart is de komende maanden uitgeschakeld. De Europees kampioen van 2013 ondergaat woensdag een operatie aan zijn kuitbeen. ,,Natuurlijk vrees ik voor dit seizoen, maar ik leg me er niet zomaar bij neer. Ik ga er alles aan doen om nog in actie te komen'', meldde de 28-jarige Zuid-Hollander dinsdag aan de NOS.

Door ANP - 13-9-2016, 14:14 (Update 13-9-2016, 14:14)

Van der Wart beleefde een pechvolle zomer. Eerst liet hij zich opereren aan zijn schouder, maar hij was nog niet hersteld of het ging in augustus mis bij een training op de langebaan. De wereldkampioen van 2014 met de aflossingsploeg brak zijn enkel. Hij liet zich meteen opereren, maar uit later genomen röntgenfoto's is een afwijking aan zijn kuitbeen aan het licht gekomen.

,,Mijn kuitbeen is te kort is, waardoor mijn enkel niet stabiel genoeg is. Ik moet nu een operatie ondergaan. Het kuitbeen wordt gebroken en verlengd. Daarna moet ik zes weken rust houden, leren lopen en tot slot weer leren schaatsen. Eigenlijk ben ik weer terug bij af."