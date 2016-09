Nederlanders in een bijrol

ANP 2014-09-21 10:34:16 ZAANDAM - De Keniaanse atleet John Mwangangi komt als eerste over de finish van de 30e editie van de Dam tot Damloop. Hij troefde in de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam twee medevluchters af. ANP JERRY LAMPEN twee in de 10 van naar engelse over tot eerste john dam amsterdam komt als af hij finish troefde anp lampen zaandam atleet editie keniaanse mijl jerry damloop 30e medevluchters hardloopwedstrijd Mwangangi ORG XMIT: 29178439

Als één Nederlander de overwinning verdiende, was het Marti ten Kate. In 1991 strandde zijn missie op minder dan een seconde.

Door Marco Knippen - 15-9-2016, 7:31 (Update 15-9-2016, 7:31)

Een afvalrace was het geweest, die zevende aflevering. Dat naast Ten Kate Joseph Keino als laatste overbleef, was geen toeval. De Keniaan had een week eerder een halve marathon in één uur en 33 tellen afgeraffeld, hetgeen zijn topvorm illustreerde. Ten Kate kende daarentegen met zijn dubbele optreden bij het WK in Tokio (vijf en tien kilometer op de baan) een ideale voorbereiding. Een doorrekening van Amerikaanse cijferfetisjisten toonde bovendien aan dat in dat jaar het duo statistisch gezien als beste op deze incourante afstand gold.

Ten Kate aasde op een triomftocht. Een zege in de Dam tot Damloop telde, zeker in die jaren. Niet alleen omdat de wedstrijd bij Studio Sport te zien was, maar ook omdat het de sterkst bezette wegwedstrijd in Nederland was. Een race bovendien waarin de Afrikaanse loopwonders, destijds een noviteit, te bewonderen vielen.

In het laatste steile stukje dacht de Twentse diesel met de zo karakteristieke loopstijl dat hij Keino ’in mijn zak had’. Hij liet zich verrassen in de spannende eindsprint.

De score van Ten Kate (46,05 minuten) is, 25 jaar na dato, overigens nog altijd de te kloppen Nederlandse tijd. Buiten de Portugees Fernando Mamede (winnaar in 1986 in 45,14 minuten) moet hij slechts Afrikanen - de Keniaan Leonard Komon voorop (44,27 in 2011) - voor zich dulden.

De Afrikaanse hegemonie vertaalt zich overigens ook naar de vrouwen, al is het geen wurgende greep. Immers: het parcoursrecord staat op naam van Ingrid Kristiansen (50,31 minuten in 1987) - de illustere Noorse die wereldtitels op de baan, de weg en bij het veldlopen veroverde, maar nooit olympisch kampioene wist te worden - en tevens is er sprake van een opvallende Nederlandse inbreng.

Carla Beurskens zegevierde drie keer, in 1986, ’88 en ’89. Lornah Kiplagat deed dat eveneens (2000, ’02 en ’06), zij het de eerste twee keer als Keniaanse. Ook de tot Nederlandse genaturaliseerde Hilda Kibet (2010) en Eefje van Wissen (1985) tekenden voor winst.

Hoewel de Dam tot Damloop tegenwoordig voor de toppers vooral een snelheidsprikkel voor de herfstmarathons is, is het voor menig onbekende Keniaan de uitgelezen kans om zich in de kijker te lopen én de opmaat tot een glansrijke carrière.

Neem bijvoorbeeld Sammy Kitwara, de Keniaan die zich in 2009 vanuit het niets in de annalen liep. Hij troefde destijds onder meer zijn landgenoot Micah Kogo af, die met vers olympisch brons op de 10.000 meter in zijn bagage de gedroomde winnaar had moeten zijn. Twee jaar na die ongewenste machtsgreep, ontworstelde Kitwara zich met WK-brons op de halve marathon definitief aan de anonimiteit.