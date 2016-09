Van Dijk Europees kampioene op tijdrit

PLUMELEC - Ellen van Dijk is donderdag Europees kampioene tijdrijden geworden. In het Franse Plumelec legde de renster van Boels-Dolmans de afstand van 25,4 kilometer als snelste af in 36,41. Olympisch wegkampioene Anna van der Breggen (Rabo-Liv) was achttien seconden langzamer en moest genoegen nemen met het zilver. Brons was er voor de Russische Olga Zabelinskaja die er 23 seconden langer over deed dan Van Dijk.

Door ANP - 15-9-2016, 12:51 (Update 15-9-2016, 12:51)

Het is voor het eerst dat de Europese bond UEC een EK voor wielerprofs organiseert. In de tijdrit gingen de beloften en elitevrouwen gezamenlijk van start.