RIO DE JANEIRO - Marlou van Rhijn heeft haar titel op de 200 meter bij de Paralympische Spelen geprolongeerd.

Door Fokke Zaagsma - 15-9-2016, 23:16 (Update 15-9-2016, 23:36)

De atlete uit Purmerend was donderdag in Rio de Janeiro veruit de snelste in de klasse T43/T44. Van Rhijn had 26,16 seconden nodig voor haar race.

De Duitse Irmgard Bensusan eindigde in 26,90 als tweede. Het brons ging naar de Française Marie-Amelie Le Fur: 27,11.

