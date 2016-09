Amerikaans avontuur voor wielrenster Wild

NEW YORK - Wielrenster Kirsten Wild gaat op bijna 34-jarige leeftijd weer een nieuw avontuur aan. De veelzijdige Twentse ondertekende vrijdag een contract bij de Amerikaanse vrouwenploeg Cylance Pro Cycling, waar ze opnieuw gaat samenwerken met ploegleider Manel Lacambra. Wild, die sinds vorig jaar voor de Noorse ploeg Hitec Products rijdt, vierde eerder onder Lacambra de nodige successen bij Cervélo.

,,We kunnen komend seizoen beschikken over de beste sprintster ter wereld'', zei de baas van de Amerikaanse ploeg, die dit jaar voor het eerst meerijdt in het peloton. ,,Met haar ervaring kan Kirsten bovendien onze jonge talenten helpen in hun ontwikkeling.''

Wild heeft zowel op de baan als de weg een indrukwekkende erelijst opgebouwd. De Almelose veroverde vorig jaar nabij Parijs de wereldtitel op het baanonderdeel scratch. Bij de Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze vorige maand als zesde op het omnium.