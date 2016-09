'Nederland allersterkste kleine land in Rio'

ANP 'Nederland allersterkste kleine land in Rio'

RIO DE JANEIRO - Met een totaal van 62 behaalde medailles bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro is Nederland het allersterkste kleine land. Dat concludeerde chef de mission André Cats zondag op de slotdag van de Spelen. ,,We staan in de medaillespiegel op de zevende plaats, dit is wat we waard zijn. De sporters hebben in Rio uitstekend gepresteerd.''

Door ANP - 18-9-2016, 17:07 (Update 18-9-2016, 17:07)

,,We hadden vooraf hoge verwachtingen, maar hebben dat nooit zo uitgesproken. Je wilt geen extra druk op de sporters leggen. Dat we nu maar liefst 62 medailles hebben gewonnen, is iets waar we zeker op hoopten.''

De vijftiende Paralympische Spelen leverden de Oranje-equipe 23 medailles meer op dan vier jaar geleden in Londen. In Rio was er zeventien keer goud, negentien maal zilver en 26 keer brons voor Nederland. Het zijn de succesvolste Spelen sinds 1988, toen Nederland 86 medailles pakte.