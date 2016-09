Tennisster Rus weer eens op WTA-toernooi

SEOUL - Tennisster Arantxa Rus staat na ruim een jaar weer eens op een WTA-toernooi. De Nederlandse plaatste zich maandag voor het hoofdschema in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Door ANP - 19-9-2016, 16:12 (Update 19-9-2016, 16:12)

Rus won drie wedstrijden in de kwalificaties, waarvan de laatste en beslissende tegen de Amerikaanse Jacqueline Cako: 6-4 6-4. Ze neemt het dinsdag in het hoofdtoernooi op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.

De tennisster uit Monster kwam vorig jaar juli voor het laatst in actie in het hoofdtoernooi van een WTA-evenement. In het Zweedse Bastad verloor ze toen in de eerste ronde van de Russin Evgenia Rodina. De 25-jarige Rus is de huidige nummer 248 van de wereld.