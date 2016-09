Franse tennisser geschorst voor gokken

LONDEN - Constant Lestienne mag de komende zeven maanden niet tennissen. Daarnaast moet de 24-jarige Fransman een boete van 10.000 Amerikaanse dollar (bijna 9000 euro) betalen. Lestienne krijgt de straffen omdat hij tussen februari 2012 en juni 2015 online heeft gegokt op 220 tenniswedstrijden, zo maakte de Tennis Integrity Unit (TIU) van de internationale tennisbond ITF woensdag bekend.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat Lestienne geen enkele keer heeft gegokt op een wedstrijd van zichzelf. De huidige nummer 164 van de wereld deed twee weken terug nog mee aan de challenger in Alphen aan den Rijn. In de kwartfinale moest Lestienne toen zijn meerdere erkennen in de Nederlander Robin Haase.

Matchfixing staat sinds begin van dit jaar, toen naar buiten kwam dat veel (top)tennissers daarvan verdacht worden, hoog op de agenda in de tenniswereld. In de eerste drie maanden van 2016 werden 48 tenniswedstrijden als verdacht aangemerkt door de Tennis Integrity Unit. In 2015 waren dat in de eerste drie maanden van het jaar nog 31 partijen.