ANP Sagan sprint naar zege in Eneco Tour

ARDOOIE - De Slowaakse wielrenner Peter Sagan heeft woensdag de derde etappe van de Eneco Tour gewonnen. De Europees- en wereldkampioen was in een massasprint in Ardooie te snel voor Danny van Poppel (tweede) en Nacer Bouhanni (derde). Dylan Groenewegen, die maandag nog winnaar was van de eerste etappe, eindigde de sprint als vierde.

Door ANP - 21-9-2016, 16:55 (Update 21-9-2016, 17:16)

Vijf renners reden vrijwel de hele dag op kop in de etappe van 182 kilometer die begon in de Belgische kustplaats Blankenberge. De Nederlander Jesper Asselman maakte deel uit van de vluchtpoging. De ontsnapping mislukte maar net omdat de sprintersploegen in het peloton er maar niet in slaagden om een serieuze achtervolging op te zetten. Op 200 meter van de finish werd de kopgroep toch nog ingehaald door het razende peloton.

De Australiër Rohan Dennis, die dinsdag de tijdrit in Breda won, blijft drager van de leiderstrui. Door de ritwinst en bonificatieseconden stijgt Sagan in het algemeen klassement naar de tweede plaats. De kopman van Tinkoff heeft nog slechts 3 seconden achterstand op de klassementsleider en manifesteerde zich nog meer als favoriet voor de eindzege. Dennis heeft het geluk dat hij deel uitmaakt van BMC, het team dat als tweevoudig wereldkampioen favoriet is voor de ploegentijdrit op vrijdag in Geleen.

,,Voor nu is het goed maar zondag is nog ver weg'', zei Sagan over zijn kansen voor de eindzege. De Eneco Tour duurt nog tot en met zondag en eindigt dan in Geraardsbergen.