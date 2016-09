Vijf Meihal niet langer thuishaven Nederlands basketbalteam

Foto Erwin Spek Nederland verliest ruim van Duitsland (51-82) in de voorlopig laatste basketbalinterland in Leiden.

LEIDEN - De Leidse Vijf Meihal kan niet meer dienen als thuishaven van het Nederlands basketbalteam. Het gedateerde onderkomen van Zorg en Zekerheid Leiden voldoet niet aan de strengere eisen van de Europese basketbalbond FIBA Europe.

De fatale nederlaag tegen Duitsland anderhalve week geleden in het EK-kwalificatietoernooi is voorlopig de laatste wedstrijd van Oranje in Leiden geweest.

Vanaf het WK-kwalificatietoernooi, dat in het najaar van 2017 begint, moeten interlands worden afgewerkt in basketbalhallen waar minimaal drieduizend toeschouwers in passen. Dat is anderhalf keer...