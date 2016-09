LottoNL-Jumbo gokt op Gesink en Kelderman

COMO - Robert Gesink en Wilco Kelderman zijn zaterdag de kopmannen van Team LottoNL-Jumbo in de Ronde van Lombardije. Ook Bert-Jan Lindeman, Bram Tankink, Koen Bouwman, Enrico Battaglin, Paul Martens en Alexey Vermeulen verschijnen aan de start voor de Nederlandse wielerploeg in de Italiaanse herfstklassieker.

Door ANP - 27-9-2016, 15:30 (Update 27-9-2016, 15:30)

,,Met Gesink en Kelderman hebben we twee mannen die in de finale een rol kunnen spelen. Met Martens, Lindeman en Tankink een aantal ervaren mannen'' , aldus ploegleider Addy Engels. ,,Robert Gesink heeft in het verleden laten zien dat hij mee kan doen in de finale. Hij is goed uit de Vuelta gekomen en is weer fris genoeg om opnieuw van voren mee te doen.''

Volgens Engels mag er ook wat verwacht worden van Kelderman. ,,Wilco liet in de Eneco Tour zien dat hij in vorm is. Kelderman heeft het voordeel dat hij afgelopen week nog diep is gegaan. Met voldoende rust kan dat ervoor zorgen dat hij zaterdag in een goede vorm aan de start staat.''

De Ronde van Lombardije werd vorig jaar gewonnen door Vincenzo Nibali. Hennie Kuiper was in 1981 de laatste Nederlandse winnaar.