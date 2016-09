Otter langer bondscoach shorttrackers

LEEUWARDEN - Jeroen Otter blijft de komende jaren bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. In de Elfstedenhal in Leeuwarden zette Otter woensdag zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met april 2019 aan de KNSB verbindt.

Door ANP - 28-9-2016, 12:07 (Update 28-9-2016, 12:07)

,,We willen continuïteit in ons programma. Daarom hebben we het contract verlengd tot één jaar na de Olympische Spelen in Pyeongchang'', aldus technisch directeur Arie Koops. De huidige verbintenis van Otter liep tot en met dit jaar .

De bondscoach is blij met de nieuwe verbintenis. ,,Voor mezelf is het prachtig. We zien in heel veel sporten na de Olympische Spelen een dip. Dat komt door veel veranderingen. Dat proberen we nu te voorkomen'', aldus Otter.