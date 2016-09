IOC berispt boksers voor gokken in Rio

LAUSANNE - Drie boksers die meededen aan de Olympisch Spelen van Rio zijn door het Internationaal Olympisch Comité betrapt op het gokken op olympische boksduels. Het drietal heeft hiervoor een stevige reprimande gekregen en moet een scholingsprogramma van het IOC volgen.

Door ANP - 28-9-2016, 15:12 (Update 28-9-2016, 15:12)

Het gaat om de Ieren Michael John Conlan, Steve Gerard Donnelly en de Brit Antony Fowler. Zij plaatsten weddenschappen op bokspartijen in Rio en dat werd ontdekt door een speciale eenheid, die voor het eerst in de olympische geschiedenis gokgedrag en matchfixing door deelnemers moest traceren.

Het is bij een reprimande gebleven omdat de boksers niet hebben geprobeerd de uitslag van de gevechten te manipuleren. Het trio is wel verplicht diverse zogeheten integriteitscursussen te volgen, anders kunnen ze deelname aan de volgende Spelen van 2020 in Tokio sowieso vergeten.