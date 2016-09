Zubeldia (39) gaat nog zeker een jaar door

WATERLOO - De Spaanse wielrenner Haimar Zubeldia gaat nog een seizoen door als prof. De 39-jarige routinier heeft zijn contract met de Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo met een jaar verlengd, maakte het team woensdag bekend.

Door ANP - 28-9-2016, 17:27 (Update 28-9-2016, 17:27)

Zubeldia boekte in zijn negentienjarige loopbaan nauwelijks zeges maar stond 28 keer aan de start van een grote ronde en eindigde vijf keer in de top 10 van de Tour de France. Zijn beste prestatie in de Ronde van Frankrijk was een vierde plaats in de eindrangschikking in 2007.

De Spaanse klimmer moet volgend seizoen de steun gaan vormen voor de kopmannen Alberto Contador en Bauke Mollema. ,,Ik ben trots dat ik twintig seizoenen ga volmaken en dat geeft me nog meer motivatie om door te gaan. Ik kan nog niet zeggen of het mijn laatste seizoen wordt. We zullen het zien.''