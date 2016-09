Riemens voorzitter Jumping Amsterdam

ANP Riemens voorzitter Jumping Amsterdam

AMSTERDAM - Paul Riemens volgt Hans Bakker op als voorzitter van Jumping Amsterdam. De 54-jarige bestuurder doet dat na afloop van de komende editie van het paardensportevenement, dat van 26 tot en met 29 januari op het programma staat in de RAI.

Door ANP - 29-9-2016, 13:39 (Update 29-9-2016, 13:39)

Riemens is afkomstig uit de luchtvaartsector. Sinds 2008 was hij bestuursvoorzitter bij Luchtverkeersleiding Nederland. ,,Ik heb het voorzitterschap tien jaar lang met heel veel plezier mogen vervullen. Met Paul aan boord versterken we ons met een gedreven bestuurder die heeft bewezen te kunnen opereren in een internationaal krachtenveld'', aldus Bakker.

Jumping Amsterdam werd in 1958 voor het eerst georganiseerd.